Иранские власти подтвердили гибель Али Хаменеи.

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї загинув у своїй резиденції під час ударів США та Ізраїлю, завданих вранці 28 лютого, повідомило агентство Fars, кероване Корпусом вартових ісламської революції.

Агентство повідомило, що під час удару загинули дочка, зять, онук і одна з невісток Алі Хаменеї.

Резиденцію Хаменеї в Тегерані знищено внаслідок ударів США та Ізраїлю, випливає з опублікованих супутникових знімків.

Як повідомляє IRNA, після загибелі верховного лідера тимчасово керуватимуть Іраном президент, голова судової влади та один із членів ради вартових конституції.

Раніше про те, що Алі Хаменеї мертвий, оголосив президент США Дональд Трамп. Ізраїль заявив, що верховного лідера Ірану вбито внаслідок ізраїльського удару.