Иран атаковал Израиль и страны Персидского залива

https://racurs.ua/n212346-iran-atakoval-izrail-i-strany-persidskogo-zaliva.html

Ракурс

Іран у відповідь на удари США та Ізраїлю атакував міста Ізраїлю та країни Перської затоки в ніч проти 1 березня, повідомляє Reuters. За його даними, вибухи сталися в Дубаї в ОАЕ та столиці Катару Досі, а також у Тель-Авіві, найбільшому місті Ізраїлю.

У Дубаї, судячи з відео, атакували готель Бурдж-ель-Араб (будинок у вигляді вітрила) та міжнародний аеропорт. У Бахрейні під удар потрапив готель Crowne Plaza Manama.

Глава парламенту Ірану Мохаммад-Багер Галібаф оголосив, що збройні сили Ірану продовжать атакувати американські та ізраїльські об'єкти у регіоні.

Президент США Дональд Трамп закликав Іран утриматися від ударів у відповідь. «Іран щойно заявив, що сьогодні вони завдадуть дуже сильного удару, сильнішого, ніж будь-коли раніше. Краще б їм цього не робити», — написав Трамп у соцмережі Truth Social.