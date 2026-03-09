США обвинили Китай в проведении тайных ядерных испытаний. Фото: APG

Китайська Народна Республіка повела таємні ядерні випробування, діючу міжнародну заборону.

На полігоні Лобнор китайці провели серію вибухів малої потужності, еквівалентних сотням тонн тротилу. Американська розвідка зафіксувала конкретний інцидент 22 червня 2020 року. Тоді сейсмологи зафіксували поштовхи магнітудою 2,75, які за графіками чітко відповідають випробуванню ядерної зброї. Про це повідомили в Державному департаменті США, передає видання The Washington Post.

Американці вважають, що КНР начебто використовує спеціальні методи маскування сейсмічних сигналів, аби приховати розробку новітньої зброї. За словами заступника державного секретаря Томас ДіНанно, використовується метод «декуплінгу». Це тоді, коли вибухи здійснюються у підземних камерах для зменшення сейсмічного ефекту.

Таким чином китайці обходять систему моніторингу Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ОДВЗЯВ), яка технічно не може ідентифікувати вибухи потужністю менше 500 т.

На думку експертів, Китай став найбільш швидкозростаючою ядерною потугою у світі. Також китайці активно будують шахти для міжконтинентальних балістичних ракет. І кількість цих боєголовок вже перевищила запаси Сполучених Штатів аналогічної зброї.

Зазначається, що на відміну від часів Холодної війни, нинішній арсенал Китайської Народної Республіки розрахований не лише на стримування, а й на потенційне ведення ядерної війни. При цьому Пекін категорично проти того, щоб вести переговори щодо контролю над озброєннями та прозорості своїх полігонів.

Нагадаємо, в липні 2025 року Сполучені Штати Америки, ймовірно, вперше з 2008 року розмістили ядерну зброю у Великій Британії — її перевезли літаком, який летів з увімкненим транспондером.

