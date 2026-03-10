Украина получит более 30 ракет к ЗРК Patriot от партнеров. Фото:

https://racurs.ua/n212520-partnery-peredadut-ukraine-bolee-30-raket-k-zrk-patriot-spiegel.html

Ракурс

Партнери нададуть Україні допомогу у підсиленні протиповітряної оборони.

«Найближчими тижнями» ЗСУ отримають ще 35 ракет-перехоплювачів до зенітно-ракетних комплексів Patriot. Перед Мюнхенською безпековою конференцією міністр оборони Борис Пісторіус запропонував партнерам таку схему: Берлін передасть п’ять ракет PAC-3 зі складів Бундесверу, якщо інші держави разом нададуть ще 30 ракет. Тепер ця схема затверджена. Про це пише Spiegel.

Також німці продовжать передавати Україні й інші засоби ППО — портативні зенітно-ракетні комплекси MANPADS, ракети «повітря-повітря» AIM-9, керовані ракети до німецьких ЗРК IRIS-T, комплектуючі для ремонту й обслуговування установок Patriot та IRIS-T. Крім того, Берлін продовжить фінансування українських засобів протиповітряної оборони.

Spiegel інформує, що в середньому Україна потребує 60 перехоплювачів на місяць.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський запропонував країнам Перської затоки українські дрони-перехоплювачі в обмін на ракети PAC-3 до систем протиповітряної оборони Patriot, яких Україні гостро бракує.

Джерело: Spiegel