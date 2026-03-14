Генштаб сообщил о поражении аэродрома, НПЗ и ряде целей россиян

14 березня було уражено аеродром «Майкоп» у Республіці Адигея РФ, повідомив Генштаб.

Зазначається, що, за попередньою інформацією, є влучання по об'єктах інфраструктури аеродрому.

Крім того, уточнено результати ураження підприємства воєнно-промислового комплексу противника «Кремній Ел» у Брянську.

За даними Генштабу, уражено основний виробничий корпус (виробництво інтегральних мікросхем до балістичних, крилатих та зенітних ракет різних типів).

Унаслідок удару виникла пожежа на площі близько 1000 м² з подальшим руйнуванням даху корпусу.