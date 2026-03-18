Ирина Венедиктова, фото: Посольство Украины в Швейцарии

Экс-генпрокурор Венедиктова может стать судьей Международного уголовного суда от Украины

18 мар 2026, 15:39
Вчора, 18 березня, відбулося засідання конкурсної комісії із добору кандидата для висунення від України на обрання суддею Міжнародного кримінального суду, на якому розглядалося питання про допущення кандидатів до участі у цьому конкурсі.

За інформацією джерел «Ракурсу», одним із допущених кандидатів, який виявив бажання стати суддею Міжнародного кримінального суду від України, є колишня голова комітету з правової політики Верховної Ради України (2019 рік), т. в. о. директора Державного бюро розслідувань (2019−2020 роки), екс-генпрокурор (2020−2022 роки), а нині посол України у Швейцарії та Ліхтенштейні Ірина Венедіктова.

Источник: Ракурс


