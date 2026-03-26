Высший антикоррупционный суд получил нового руководителя.

Вищий антикорупційний суд отримав нового очільника.

Збори суддів ВАКС в середу, 25 березня, обрали нового голову. Очолюватиме Антикорупційний суд Ігор Строгий. Його заступником обрали суддю Дмитра Михайленка. До цього структуру очолювала Віра Михайленко. Про це прес-служба суду повідомила у Facebook.

Інформація з відкритих джерел свідчить, що Ігор Строгий працює в судовій системі понад 10 років. До призначення у ВАКС у 2019 році він працював суддею Шаргородського районного суду Вінницької області, а раніше був юрисконсультом.

Українське законодавство передбачає, що голову ВАКС обирають шляхом таємного голосування серед суддів цього суду. Термін повноважень на цій посаді становить три роки без права бути обраним на два терміни поспіль.

Нагадаємо, суддею Міжнародного кримінального суду від України може стати екс-генпрокурор, а нині посол України у Швейцарії та Ліхтенштейні Ірина Венедіктова. Засідання конкурсної комісії із добору кандидата для висунення від України відбулося 18 березня.