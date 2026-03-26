Російський агент пытався оставити без світла Кропивницький.

Агент російської ФСБ намагався залишили без світла Кропивницький.

Затримали зловмисника «на гарячому», коли він у комендантську годину забирав саморобну бомбу зі схованки на в’їзді до міста. Вибухівка була споряджена пластидом масою 300 грам та мобільним телефоном для дистанційної активації. Бомбу до місця призначення він планував доставити на таксі. Про це 26 березня прес-центр Служби безпеки України повідомив у Telegram.

У такий спосіб РФ планувала знищити ключовий енерговузол, який живить більшість стратегічних та соціальних об'єктів міста, — заявили в спецслужбі.

З’ясувалося, що на ворога працював місцевий безробітний. Йому росіяни передали координати схрону із саморобним вибуховим пристроєм та локацію запланованої диверсії.

Під час обшуку в затриманого вилучили вибухівку та смартфон із доказами роботи на РФ. Зловмиснику вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Наразі він заарештований, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Рівному затримали російського агента, яким виявився колишній працівник заводу на Донеччині, що в західному регіоні повинен був коригувати повітряні атаки РФ. Ворога насамперед цікавили підприємства оборонно-промислового комплексу України та пункти зосередження особового складу ЗСУ.