Дроны атаковали крупный химзавод в российском Тольятти.

Дрони атакували хімічний завод «КуйбишевАзот» у місті Тольятті Самарської області РФ.

Це була вже друга атака за місяць на цей хімзавод. Раніше БпЛА атакували підприємство на 11 березня. На його території з’явилися густі, темно-сірі стовпи диму. Також було зафіксоване відкрите загоряння. Про це повідомили OSINT-канали та місцеві пабліки в Telegram.

Як відомо, «КуйбишевАзот» — великий російський хімічний комбінат, який спеціалізується на азотній хімії та виробництві полімерів. Підприємство випускає аміак, карбамід і аміачну селітру, які використовуються як добрива в сільському господарстві. Також там виготовляють капролактам, яка є важливою сировиною для отримання нейлону, а також сірчану кислоту. Загалом це завод повного циклу, де із сировини отримують як базову хімію, так і готові матеріали.

Також усю ніч вибухи лунали і в російському Таганрозі Ростовської області. Там, ймовірно, ракета від ППО поцілила по житлових будинках.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар заявив про «знищення» понад 60 дронів у Таганрозі та ще в шести районах області. Медіа називають це однією з «найпотужніших» атак по регіону. Повідомляють про одного загиблого та вісьмох постраждалих.

Нагадаємо, в ніч на 26 березня Сили оборони України завдали ураження по Кірішському нафтопереробному заводу в Ленінградській області. На території підприємства загорілися установки первинної переробки нафти і двох резервуарів.