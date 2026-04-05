«Откройте чертовой пролив, сумасшедшие ублюдки, иначе будете жить в аду». Трамп снова пригрозил Ирану

5 апр 2026, 21:20
Президент США Дональд Трамп опублікував пост, в якому звернувся до керівництва Ірану з вимогою відкрити прохід Ормузькою протокою, назвавши їх «божевільними ублюдками».

«У вівторок в Ірані буде день електростанцій та день мостів одночасно. Такого ви ще не бачили! Відкрийте чортову протоку (в оригіналі — fuckin' strait), божевільні виродки, інакше ви будете жити в пеклі. Побачите! — Написав Трамп в соцмережі Truth Social.

Свою посаду він закінчив фразою: «Хвала Аллаху».

Напередодні президент США заявив, що через дві доби на Іран «обрушиться пекло», якщо Тегеран не укладе угоду і не відкриє Ормузьку протоку.

Источник: Ракурс


