«Відкрийте чортову протоку, божевільні виродки, інакше житимете в пеклі». Трамп знову пригрозив Ірану
Президент США Дональд Трамп опублікував пост, в якому звернувся до керівництва Ірану з вимогою відкрити прохід Ормузькою протокою, назвавши їх «божевільними ублюдками».
«У вівторок в Ірані буде день електростанцій та день мостів одночасно. Такого ви ще не бачили! Відкрийте чортову протоку (в оригіналі — fuckin' strait), божевільні виродки, інакше ви будете жити в пеклі. Побачите! — Написав Трамп в соцмережі Truth Social.
Свою посаду він закінчив фразою: «Хвала Аллаху».
Напередодні президент США заявив, що через дві доби на Іран «обрушиться пекло», якщо Тегеран не укласти угоду і не відкриє Ормузьку протоку.