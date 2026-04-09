Денис Шмыгаль заявил о создании сети «энергетических сот» в Украине, фото: t.me/Denys_Smyhal

Украина создает сеть «энергетических сот» — Шмыгаль

9 апр 2026, 18:38
Україна створює мережу «енергетичних сот» — автономних або напівавтономних кластерів, де критична інфраструктура зможе працювати навіть якщо центральна мережа буде пошкоджена.

Про це сьогодні, 9 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, нова енергетична архітектура має три рівні:

  • атомна генерація. АЕС дають стабільність, яку неможливо замінити. Тому Україні і надалі розвиватиме ядерну енергетику;
  • гнучкість, балансування і нова генерація. Ідеться про маневрові потужності, накопичувачі, і нову генерацію в точках, де система має технічний дефіцит. У 2026 році стартує новий конкурс на будівництво до 1,3 ГВт нової генераційної потужності там, де вона найбільше потрібна — на Полтавщині, Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Київщині, Одещині та Дніпропетровщині;
  • локальна автономія. Когенерація, малі газові установки, децентралізоване тепло- і водопостачання. Це рівень, де потрібна активна залученість місцевої влади, і в уряді розраховують на продуктивну співпрацю.

Источник: Ракурс


