На выборах в Венгрии предварительно лидирует оппозиционная партия «Тиса». Орбан на втором месте
Національний виборчий офіс Угорщини опублікував перші результати голосування під час виборів до парламенту країни.
Після обробки 6,56% даних лідирує партія Тиса опозиціонера Петера Мадьяра, яка може отримати 110 місць у 199-місцевому парламенті.
Друге місце у партії «Фідес» прем'єр-міністра Віктора Орбана, яка має, за попередньою інформацією, 71 місце.
Крім того, на дев’ять місць може претендувати права «Наша батьківщина».