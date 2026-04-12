Національний виборчий офіс Угорщини опублікував перші результати голосування під час виборів до парламенту країни.

Після обробки 6,56% даних лідирує партія Тиса опозиціонера Петера Мадьяра, яка може отримати 110 місць у 199-місцевому парламенті.

Друге місце у партії «Фідес» прем'єр-міністра Віктора Орбана, яка має, за попередньою інформацією, 71 місце.

Крім того, на дев’ять місць може претендувати права «Наша батьківщина».