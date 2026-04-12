Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс

На виборах в Угорщині попередньо лідирує опозиційна партія «Тиса». Орбан на другому місці

12 кві 2026, 21:33
Національний виборчий офіс Угорщини опублікував перші результати голосування під час виборів до парламенту країни.

Після обробки 6,56% даних лідирує партія Тиса опозиціонера Петера Мадьяра, яка може отримати 110 місць у 199-місцевому парламенті.

Друге місце у партії «Фідес» прем'єр-міністра Віктора Орбана, яка має, за попередньою інформацією, 71 місце.

Крім того, на дев’ять місць може претендувати права «Наша батьківщина».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...
Новини партнерів