В Эстонии впервые сбили неизвестный БпЛА. Фото:

В Естонії військові вперше збили безпілотник, який порушив її повітряний простір.

В естонське небо 19 травня увійшов безпілотник, імовірно українського походження, який міг прямувати в бік російських цілей. Повітряну ціль ліквідував винищувач місії повітряної поліції Балтійських країн над районом озера Виртс’ярв. Це перший випадок, коли Естонія самостійно збила дрон-порушник. Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, передає Delfi.

Зазначається, що близько 12.00 за місцевим часом естонські військові оголосили повітряну тривогу в повітах Тарту, Йигевамаа, Вільянді, Валга, Виру та Пилва. О 12.55 військові повідомили, що загроза минула.

Естонська влада також поінформувала, що цивільне авіасполучення країни не було порушене. Була інформація, що у регіон могли бути спрямовані винищувачі ВПС Швеції, однак офіційно про це не заявляли.

Крім того, відомо, що на північному заході РФ у цей самий час фіксувалися атаки українських дронів, через що тимчасово призупиняли роботу аеропорти Пскова та Санкт-Петербурга.

Нагадаємо, у березні український безпілотник впав на території Латвії. Дрон розбився неподалік села Доброчина Краславського краю, приблизно за 12−15 км від кордону з Білоруссю. Ймовірно, БпЛА вибухнув після того, як зачепився об дерево.

А днями у Литві виявили уламки БпЛА, який впав у полі поблизу села Семане в Утенському повіті на північному сході країни. Попередньо відомо, що це дрон українського виробництва.

Джерело: Delfi