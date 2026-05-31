Зеленский считает, что Украина имеет «окно возможностей» до зимы

https://racurs.ua/n214135-zelenskiy-schitaet-chto-ukraina-imeet-okno-vozmojnostey-do-zimy.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський вважає, Україна має «вікно можливостей» до наступної зими для переговорів з Росією про завершення війни.



Про це заявив Зеленський в інтерв’ю CBS News.



Президента попросили прокоментувати заяву командувача Третього армійського корпусу Андрія Білецького про те, що Україна має 6−9 місяців для того, щоб перехопити ініціативу на полі бою і зміцнити свої позиції для мирних переговорів.

Зеленський відповів: «Так, це правда». За його словами, з грудня 2025 року Росія почала втрачати ініціативу на полі бою, і він повідомив про це американських партнерів: «У січні я сказав їм, що, на мою думку, у нас є вікно для переговорів, оскільки щомісяця вони (росіяни — Ред.) втрачатимуть дедалі більше людей, і через це вони втратять ініціативу на полі бою.

Зараз вони почали атакувати нас масованими ракетними ударами, і знову ж таки, головна причина, чому вони це зробили, полягає в тому, що вони починають програвати на полі бою. За місяць вони не змогли окупувати більше територій, ніж втратили протягом того ж місяця.



Тож зараз у нас є цей проміжок часу перед зимою. Тому я вважаю, що… перед зимою, нам потрібно знайти спосіб, дипломатичний спосіб, сісти й поговорити. Але це залежить від тиску на Путіна, тиску в його суспільстві, і я вважаю, що він посилюється, тиску санкціями — не скасовувати їх, а вводити нові. Це добре, це дипломатичний шлях».