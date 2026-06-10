Иван Выговский, фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n214333-rossiya-verbuet-devushek-dlya-ubiystv-voennyh-policiya.html

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РФ змінює методи роботи та дедалі частіше використовує неповнолітніх дівчат для вчинення особливо тяжких злочинів проти українських військовослужбовців.

Про це в коментарі виданню «Цензор.НЕТ» розповів голова Національної поліції Іван Вигівський.

Він зазначив, що від початку року правоохоронці зафіксували вже шість фактів умисних вбивств військових на замовлення російських спецслужб через месенджери. Одному зі злочинів вдалося запобігти.

Вигівський наголосив, що правоохоронців бачать чітко вибудувану схему, за якою діють російські куратори:

через Telegram та інші месенджери рашисти знаходять дівчат, обіцяють їм легкий заробіток та повністю координують їхні дії дистанційно. Зокрема, дають завдання підшукати на сайтах знайомств військових і запропонувати провести разом дозвілля, а для реалізації злочину куратори надсилають кошти на оренду квартир, придбання алкоголю та інші витрати. І основне — куратори повідомляють дівчатам місця так званих закладок, де вони отримують метадон;

далі під час нібито романтичного спілкування військового пригощають алкогольними напоями, до яких раніше вже додано метадон.

Фактично йдеться про сплановані вбивства, організовані спецслужбами держави-агресора руками українських громадян. Особливий цинізм полягає в тому, що для реалізації своїх намірів ворог використовує молодих людей, які часто до кінця не усвідомлюють наслідків або сподіваються на швидкий заробіток, — наголосив голова Нацполіції.

Вигівський нагадав про нещодавній випадок у Житомирській області, де правоохоронці затримали 17-річну дівчину, причетну до вбивства військовослужбовця за вказівками російського куратора.

Аналогічну схему задокументували у Харкові, де дві неповнолітні дівчини за гроші від замовника через Telegram виконували злочинні вказівки щодо військового.

Хочу наголосити: жодні обіцянки винагороди не звільняють від кримінальної відповідальності, — зазначив Вигівський. — Особи, які погоджуються на співпрацю з представниками держави-агресора нестимуть відповідальність згідно із законом.

Водночас необхідно розуміти, що російські спецслужби свідомо використовують таких виконавців як витратний матеріал, не переймаючись їхньою подальшою долею, — додав він.

Вигівський також закликав батьків звертати особливу увагу на спілкування дітей у месенджерах, появу невідомих джерел доходів, отримання коштів від сторонніх осіб, раптові поїздки, оренду житла або виконання підозрілих доручень.

Саме молодь сьогодні є однією з основних цілей російських вербувальників, — наголошує голова Нацполіції.

Він також закликав військовослужбовців бути максимально обережними під час знайомств через інтернет та соціальні мережі:

Ворог активно використовує такі ресурси для збору інформації, встановлення контактів і підготовки злочинів. Не втрачайте пильності та повідомляйте правоохоронців про будь-які підозрілі ситуації. Кожне повідомлення про спробу вербування, кожен сигнал про підозрілу діяльність допомагають зберегти людські життя та зірвати чергові плани ворога.

Джерело: «Цензор.НЕТ»