Соединенные Штаты Америки и Иран ночью 11 июня снова обменялись ударами. Фото:

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Сполучені Штати Америки та Іран вночі 11 червня знову обмінялися ударами.

США розпочали удари по Ірану у відповідь на «тривалу агресію» Тегерана. Уражалися іранські засоби спостереження, системи зв’язку та ППО. Вибухи гриміли одразу в кількох містах, зокрема біля Тегерану. У відповідь Іран вдарив ракетами й дронами по Кувейту, Бахрейну та Йорданії. Про це повідомило Центрального командування США, а також видання Fox News та Reuters.

Згодом іранська сторона заявила про закриття Ормузької протоки для всіх суден. Іранці пригрозили, що обстрілюватимуть будь-які спроби руху. Однак Штати заявили, що торгові судна продовжують рух в обидва боки.

Через кілька голин після ескалації ситуації президент США Дональд Трамп у розмові з Fox News заявив, що Тегеран попроси в його припинити атаки, тож обстріли припинилися. Однак Іран спростував цю заяву, а слова Трампа назвав брехнею.

На нові обстріли на території Близького Сходу вже відреагував нафтовий ринок. Ціни на нафту зросли на понад 1 дол. за барель. Ф’ючерси на нафту марки Brent зросли до 94,58 дол. за барель, а ціна WTI наразі становить 91,74 дол. за барель.

Нагадаємо, 10 червня США заявили про завершення хвилі ударів у відповідь на збиття Іраном американського вертольота Apache та серії нападів на американські війська та комерційне судноплавство в регіоні.

Джерела: Fox News, Reuters