Упрощенный механизм возвращения после СЗЧ запустили в Украине. Фото:

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Оновлений спрощений механізм повернення після СЗЧ, який діятиме лише 100 днів, запустили в Україні.

На першому етапі цим механізмом можуть скористатися бійці Збройних сил Україні та співробітники Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ). Згодом до програми мають залучити й бійців Національної гвардії. Про це повідомляється на сайті Сил оборони України.

Заявляється, що повернутися можна в межах тієї структури, з якої військовий здійснив самовільне залишення частини. При цьому військові зможуть самостійно обрати один з 55 підрозділів із найвищими показниками ефективності. Перелік буде в застосунку «Армія+".

Подати рапорт на повернення після СЗЧ можна:

через «Армія+";

у Центрах рекрутингу ЗСУ (лише для ЗСУ);

безпосередньо в обрану військову частину (для ЗСУ і ДССТ).

При цьому не потрібно звертатися до попереднього підрозділу.

Заявляється, що виплату зарплати та речового забезпечення відновлять у день зарахування до нової частини, а продовольче — одразу після прибуття. Також бійця, який повернувся після СЗЧ, не можна буде переводити до іншого підрозділу упродовж півроку.

Після переведення військовослужбовця не зможуть переводити до іншого підрозділу протягом 6 місяців.

Нова система запрацює після ухвалення відповідної постанови уряду і діятиме 100 днів.

Нагадаємо, в Україні запустять ринок рекрутингу іноземних громадян для участі в захисті країни. До процесу залучать приватні рекрутингові компанії, які проводитимуть пошук і попередній відбір добровольців за межами України, проводитимуть необхідні процедури добору і після цього направлятимуть добровольців в Україну.