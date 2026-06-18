Последствия воздушной атаки на Москву 18 июня фото: социальные сети

https://racurs.ua/n214498-bespilotniki-snova-atakovali-npz-v-moskve-foto-video.html

Ракурс

Безпілотники сьогодні, 18 червня, знову атакували Московський нафтопереробний завод.

Відповідні фото та відео, на яких помітні щонайменше кілька джерел займання, з’явилися у соцмережах. У небі над Москвою фіксують чорний дим.

З’явилася інформація, що закриті усі московські аеропорти.

Також повідомляється про влучання в один із багатоквартирних будинків на вулиці Гагаріна у Москві. Там пошкоджено вихід на пожежні сходи між 23 і 24 поверхами та дві балконні плити. Мешканців евакуйовують, інформації про постраждалих немає.

Про атаку на Московський нафтопереробний завод у своєму Telegram-каналі вже повідомив президент України Володимир Зеленський.

Цієї ночі наші далекобійні санкції знову дійшли до Московського регіону: вдруге за тиждень уражено Московський нафтопереробний завод. Також були уражені цілі в Ростовському регіоні та на тимчасово окупованих територіях України, — зазначив Зеленський.

Він наголосив, що це «цілком справедлива відповідь на російські удари по наших містах і громадах» та ще один важливий результат роботи українських військових по об'єктах, які забезпечують російську воєнну машину.