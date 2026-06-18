Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Последствия воздушной атаки на Москву 18 июня фото: социальные сети

Беспилотники снова атаковали НПЗ в Москве (ФОТО, ВИДЕО)

18 июн 2026, 10:57
999

Безпілотники сьогодні, 18 червня, знову атакували Московський нафтопереробний завод.

Відповідні фото та відео, на яких помітні щонайменше кілька джерел займання, з’явилися у соцмережах. У небі над Москвою фіксують чорний дим.

Наслідки повітряної атаки на Москву 18 червня, фото: соціальні мережі

З’явилася інформація, що закриті усі московські аеропорти.

Також повідомляється про влучання в один із багатоквартирних будинків на вулиці Гагаріна у Москві. Там пошкоджено вихід на пожежні сходи між 23 і 24 поверхами та дві балконні плити. Мешканців евакуйовують, інформації про постраждалих немає.

Про атаку на Московський нафтопереробний завод у своєму Telegram-каналі вже повідомив президент України Володимир Зеленський.

Цієї ночі наші далекобійні санкції знову дійшли до Московського регіону: вдруге за тиждень уражено Московський нафтопереробний завод. Також були уражені цілі в Ростовському регіоні та на тимчасово окупованих територіях України, — зазначив Зеленський.

Він наголосив, що це «цілком справедлива відповідь на російські удари по наших містах і громадах» та ще один важливий результат роботи українських військових по об'єктах, які забезпечують російську воєнну машину.

Дякую нашим Силам оборони та безпеки України за спільну роботу — СБУ, СБС, ССО, ГУР, нашій ракетній бригаді за влучність, — додав він. — Цими днями всі наші партнери відзначали влучність і дієвість наших мідлстрайків та далекобійних санкцій. Час цю війну завершувати, і Росія має зробити необхідні кроки в дипломатії.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров