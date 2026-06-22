Рашисты атаковали дом многодетной семьи в Сумской области — трое погибших

Россияне атаковали беспилотником дом многодетной семьи в Сумской области, фото: Сумская областная прокуратура

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Російські загарбники атакували безпілотником будинок багатодітної родини у Зноб-Новгордській громаді Шосткинського району Сумщини.

Загинула дитина, батько та бабуся, ще троє членів сімʼї отримали поранення. Про це повідомляє прес-служба Сумської обласної прокуратури.

Атака була здійснена сьогодні, 22 червня, близько 04.50.

Унаслідок ворожої атаки загинув 13-річний хлопчик, його 36-річний батько та 73-річна бабуся. Також поранено 31-річну матір загиблого хлопчика, його 10-річного брата та 13-річну сестру, — розповіли у прокуратурі.

Правоохоронці документують наслідки атаки. Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).