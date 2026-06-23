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Ракурс
Россияне сбросили шесть КАБов на Сумы, трое раненых. Фото: ОГА

Россияне сбросили КАБы на Сумы — под удар попал троллейбус, есть раненые

23 июн 2026, 08:25
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Війська Російської Федерації атакували Суми в ніч на 23 червня.

Окупанти скинули шість керованих авіаційних бомб на околиці міста. Унаслідок російського удару вогонь знищив тролейбус, який перебував неподалік місця влучання — громадський транспорт повністю знищено. Про це голова Сумської ОВА Олег Григоров та в. о. міського голови Артем Кобзар повідомили в соцмережах.

Зазначається, що важкі поранення дістав водій тролейбуса, який сам перебував у транспорті. Медики провели реанімаційні заходи й зараз борються за життя 57-річного чоловіка.

Ще дві жінки звернулися по допомогу до медиків. Попередньо, їхні ушкодження неважкі й госпіталізації вони не потребують.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій поінформували, що влучання було зафіксовано на трьох локаціях. Рятувальники вже ліквідували всі осередки загоряння.

Нагадаємо, 22 червня через російські удари по прикордонню Сумщини постраждала одна людина. У Білопіллі ворожий ракетний удар призвів до пошкодження навчального закладу та житлових будинків. А в Глухові російський дрон влучив по території гаражного кооперативу.

Источник: Ракурс


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