СБУ совместно с Третьим армейским корпусом ВСУ задержала российского корректировщика, фото: СБУ

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Контррозвідка Служби безпеки спільно з військовими 3-го армійського корпусу ЗСУ затримали російського агента, який коригував ворожий вогонь по захисниках Лимана на Донеччині.

Про це сьогодні, 26 червня, повідомляє прес-центр СЬУ.

Встановлено, що фігурант наводив на позиції українських військ майже весь російський арсенал тактичних засобів ураження ближньої або середньої дальності. Серед них — надважкі керовані авіабомби, ударні дрони, ствольна та реактивна артилерія, а також вогнеметні системи типу «Солнцепек», — розповіли у СБУ.

Зазначається, що за допомогою комбінованих обстрілів штурмові групи рашистів сподівалися прорватися у напрямку прифронтового міста з метою його подальшого захоплення.

Служба безпеки завчасно викрила задум ворога, задокументувала шпигунську діяльність агента і провела заходи з убезпечення локацій Сил оборони у зоні розвідактивності агресора, — зазначили в СБУ.

Фігуранта затримали «на гарячому» поблизу передової у так званій «кіллзоні», коли він фотографував позиції з'єднання.

Як з’ясувало розслідування, завдання ворога виконував завербований рашистами місцевий безробітний. У їхнє поле зору він потрапив ще під час тимчасової окупації громади як прихильник кремлівського режиму. Згодом російські спецслужбісти відновили з ним контакти і доручили відстежувати локації Сил оборони, — розповіли у СБУ.

Під час обшуку в фігуранта вилучено смартфон із доказами його роботи на РФ.

Російському агенту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.