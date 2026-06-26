На Вовчанському напрямку українські дрони знищили низку техніки російських загарбників, зокрема і саморобної.

Відповідне відео сьогодні, 26 березня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

Росіяни на Вовчанському напрямку зібрали все, що ще могло їхати: бронетехніку, гольфкар, НРК і черговий саморобний «автофранкенштейн», — вказано в описі відео. — Воїни батальйону «Вовкодави» 57-ї ОМПБр імені кошового отамана Костя Гордієнка швидко показали, що дорога у окупантів лише одна — в пекло.