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Уничтожение техники российских захватчиков, скриншот видео
ВСУ уничтожили российского «автофранкенштейна» на Волчанском направлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n214668-vsu-unichtojili-rossiyskogo-avtofrankenshteyna-na-volchanskom-napravlenii-video.htmlРакурс
На Вовчанському напрямку українські дрони знищили низку техніки російських загарбників, зокрема і саморобної.
Відповідне відео сьогодні, 26 березня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.
Росіяни на Вовчанському напрямку зібрали все, що ще могло їхати: бронетехніку, гольфкар, НРК і черговий саморобний «автофранкенштейн», — вказано в описі відео. — Воїни батальйону «Вовкодави» 57-ї ОМПБр імені кошового отамана Костя Гордієнка швидко показали, що дорога у окупантів лише одна — в пекло.