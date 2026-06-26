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Ракурс
Уничтожение техники российских захватчиков, скриншот видео

ВСУ уничтожили российского «автофранкенштейна» на Волчанском направлении (ВИДЕО)

26 июн 2026, 14:32
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На Вовчанському напрямку українські дрони знищили низку техніки російських загарбників, зокрема і саморобної.

Відповідне відео сьогодні, 26 березня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

Росіяни на Вовчанському напрямку зібрали все, що ще могло їхати: бронетехніку, гольфкар, НРК і черговий саморобний «автофранкенштейн», — вказано в описі відео. — Воїни батальйону «Вовкодави» 57-ї ОМПБр імені кошового отамана Костя Гордієнка швидко показали, що дорога у окупантів лише одна — в пекло.

Источник: Ракурс


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