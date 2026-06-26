Небоскреб CITIC Tower (China Zun). Фото: Reuters

https://racurs.ua/n214678-samolet-vrezalsya-v-samyy-vysokiy-neboskreb-pekina-video.html

Ракурс

Літак врізався у найвищу будівлю Пекіна — 109-поверховий хмарочос CITIC Tower (China Zun).

У п’ятницю, 26 червня, будівлю протаранив легкомоторний спортивний літак Sunward SA 60L Aurora. Хмарочос знаходиться у центральному діловому районі Пекіна навпроти іншої відомої архітектурної пам’ятки китайської столиці — штаб-квартири Центрального телебачення Китаю. Висота вежі становить 528 м, її ввели в експлуатацію у 2018 році. Про інцидент повідомив телеканал CNN.

За інформацією видання The New York Times, наразі відомо про постраждалу жінку, яку доправили до лікарні. Спецслужби та рятувальники працюють на місці події й перекрили прилеглі дороги.

У мережі з’явилися фото хвостової частини літака, яка розбила скло в таксі. ЗМІ пишуть, що літак належить місцевій авіакомпанії.

Наразі невідомо, що стало причиною авіакатастрофи. Ресурс Flightradar24 вказує, що літак летів із сильним відхиленням від маршруту.

Нагадаємо, 16 червня у Хмельницькій області під час виконання навчально-тренувального польоту в Шепетівському районі зазнав катастрофи військовий літак Су-24М. Унаслідок авіаподії загинули пілоти 55 та 23 років. Експерти вже взялися розшифровувати бортовий самописець.

Джерела: CNN, The New York Times