Россияне снова ударили по АЗС. Фото: ГСЧС

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Ракурс

Армія РФ знова атакувала автозаправні станції на території міста Суми.

У п’яницю, 26 червня, окупанти вдарили по одній з АЗС. Постраждали троє осіб, яким надають медичну допомогу. Обстріл пошкодив два цивільні автомобілі. Рятувальники вже ліквідували пожежу та обстежили території влучань. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

У Сумській обласній військовій адміністрації поінформували, що у червні росіяни значно посилили удари саме по АЗС. Частину ворожих дронів вдається знищувати, але інтенсивність атак дуже висока.

Сьогодні в ОВА провели позачергову детальну нараду з керівниками мереж АЗС, правоохоронцями, рятувальниками та відповідальними службами, де обговорили додаткові заходи безпеки на таких об'єктах й алгоритми дій персоналу під час повітряної тривоги.

В адміністрації наголосили, що посилюватимуться заходи захисту об'єктів паливної інфраструктури.

Нагадаємо, 26 червня російський дрон влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок у Сумах. Рятувальники ліквідували пожежу на даху та евакуювали близько 40 мешканців будинку.