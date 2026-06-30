Россияне атаковали Богодухов в Харьковской области. МВА

https://racurs.ua/n214733-rossiyskie-drony-atakovali-bogoduhov-v-harkovskoy-oblasti-vosem-ranenyh.html

Ракурс

Армія Росії обстріляла Богодухів у Харківській області.

У вівторок, 30 червня, близько 12.05 окупанти атакували безпілотником центральну частину міста. БпЛА влучив у дорожнє покриття. Постраждали восьмеро цивільних. Двох чоловіків госпіталізували, а ще шестеро людей отримали медичну допомогу амбулаторно. Про це Харківська обласна прокуратура повідомила у Telegram.

За кілька хвилин після цього ще один російський дрон вдарив по населеному пункту — влучив в операторську АЗС. Інформація про постраждалих не надходила.

Попередньо відомо, що росіяни застосували для обстрілу БпЛА типу «Молнія».

Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 30 червня російська армія завдала удару безпілотником по об'єкту промислової інфраструктури в Запоріжжі. Там виникла пожежа. Згодом окупанти завдали ще одного удару по обласному центру. Наразі відомо, що одна людина загинула, а ще чотири людини отримали осколкові поранення.