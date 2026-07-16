СБУ заявила о задержании руководителей предприятия по делу о взрывах в Вишневом. Фото:

https://racurs.ua/n215053-vzryvy-v-vishnevom-sbu-zayavila-o-zaderjanii-rukovoditeley-predpriyatiya.html

Ракурс

СБУ затримала керівників одного з оборонних підприємств у справі про детонацію боєприпасів на складах у Вишневому.

Гендиректор одного з оборонних підприємств та його заступник з виробництва допустили розміщення боєприпасів на складах, розташованих поблизу житлових будинків у місті Вишневе. На цьому об'єкті після російського обстрілу 6 липня виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів, що зберігались в ангарах. Однак ці склади не були призначені для зберігання боєприпасів та використовувались без відповідних дозвільних документів. Про це Служба безпеки України 16 липня повідомила у Facebook.

Зазначається, що це відбулося через те, що гендиректор підприємства неналежно організував виробничо-господарську діяльність, не забезпечив виконання вимог пожежної безпеки та нормативно-правових актів щодо зберігання боєприпасів і вибухівки. А його заступник допустив розміщення боєприпасів у непридатних для цього складах у безпосередній близькості до будинків.

Фігурантам вже повідомили про підозру за чч. 2, 3 ст. 367 (службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, російський удар по Вишневому 6 липня став одним із найруйнівніших для Київської області з початку повномасштабної війни. Попереднє обстеження показало, що внаслідок тривалої детонації боєприпасів пошкоджень зазнали 253 приватні та 27 багатоквартирних будинків. Ще 65 звернень надійшло від представників бізнесу, чиє майно постраждало через атаку. Семеро осіб загинули, а 29 зазнали поранень.

Президент Володимир Зеленський заявив, що склад належав одному з підприємств «Укроборонпрому» і наголосив, що винних притягнуть до кримінальної відповідальності.

14 липня Герман Сметанін заявив, що йде з посади генерального директора «Укроборонпрому».