Российская армия сбросила пять авиабомб на Сумы. Фото:

https://racurs.ua/n215067-armiya-rf-sbrosila-pyat-kabov-na-sumy.html

Ракурс

Російські війська завдали удару по Сумах керованими авіаційними бомбами.

Під ранок 17 липня окупанти здійснили п’ять ударів КАБами. Відомо про влучання по цивільній інфраструктурі Сум в кількох частинах міста, зокрема два удари випало на центр. Від попереднього удару авіабомбами по околиці Сум минуло менше шести годин. Про це голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомив у Telegram.

Зазначається, що в одному з епіцентрів удару була пошкоджена нежитлова багатоповерхова будівля, а в будівлях навколо було вибито сотні вікон.

Наразі уточнюється інформація про постраждалих та масштаби наслідків обстрілу. На місцях працюють усі необхідні служби.

Водночас Національна поліція у Telegram поінформувала, що на трасі Суми-Білани внаслідок влучання БпЛА біля авто постраждала чотирирічна дівчинка. Загалом через російські обстріли Сумщини поранення дістали 15 осіб. Армія РФ застосовувала для обстрілів керовані авіабомби, РСЗВ, артилерію, міномети та БпЛА різних типів.

Нагадаємо, 15 липня російські окупанти вдарили по Сумах авіабомбами. Внаслідок російської атаки загинули троє цивільних: 75-річна жінка та двоє чоловіків віком 54 і 77 років. Також постраждали восьмеро осіб серед них двоє дітей.