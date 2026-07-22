Михаил Драпатый, фото: 36 ОБрМП

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Генерал-майор Михайло Драпатий приступив до виконання обов’язків головнокомандувача Збройних сил України.

Про це він сьогодні, 22 липня, повідомив на своїй Фейсбук-сторінці.

Начальником Генерального штабу в моїй команді буде генерал-майор Ігор Скибюк, колишній командувач ДШВ. Дякую Президенту України за підтримку цього рішення, — зазначив він.

За словами Драпатого, зі Скибюком він познайомився у 2022 році на Півдні України, коли вони з одного командного пункту керували операцією зі звільнення Херсонщини.

Відтоді знаю його як командира, якому можна довіряти в складних обставинах і покладатися на його рішення, досвід та внутрішні принципи, — зазначив Драпатий. — За час його командування в ДШВ виросли сильні командири, серед яких Олег Апостол, Дмитро Волошин, Євген Ласійчук, Святослав Заєць, Еміль Ішкулов, Андрій Ткачук та багато інших.

Попереду складна робота, тому працюємо без гучних обіцянок, з відповідальністью за свої рішення та повагою до людей, які тримають фронт і допомагають Україні вистояти, — додав Драпатий.

Він зазначив, що президент України Володимир Зеленський поставив чіткі завдання — продовжити й посилити наступальні дії в усіх доменах, планувати нові операції в тилу противника, розвивати військо та технології в ньому, нарощувати спроможності ЗСУ.