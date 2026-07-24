Обязательную эвакуацию начали еще с 10 сел Днепропетровской области. Фото:

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Обов’язкову евакуацію сімей з дітьми розширили на території Дніпропетровщині.

Дітей примусово вивезуть з 10 сіл Богинівської громади в Синельниківському районі. З цих населених пунктів мають виїхати 222 родини, в яких виховуються 364 дитини. До евакуації залучені надзвичайники, правоохоронці та гуманітарні організації. Про це голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив у Telegram.

За його словами, людей вивозять за безпечними маршрутами до транзитних центрів, яких є п’ять в регіоні. Цим жителям влада обіцяє фінансову, медичну, психологічну та юридичну допомоги, а також продукти й засоби гігієни. За потреби людям відновлять документи.

В ОВА додали, що загалом в області обов’язкова евакуація усього населення триває з трьох громад Нікопольського та восьми громад Синельниківського районів. За останні 10 днів з цих територій виїхали більш ніж 1 тис. 100 дорослих та понад 400 дітей.

Закликаю мешканців громад, які постійно перебувають під ворожими обстрілами, не зволікати з рішенням про евакуацію, — закликав Ганжа.

Нагадаємо, 10 липня в Дніпропетровській ОВА заявляли про евакуацію жителів Васильківки Синельниківського району та Вищетарасівки Нікопольського району. Дітей звідти вивезли раніше й мали вивезти понад 6,5 тис. дорослих.