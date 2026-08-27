В ракете «Искандер-М» используются компоненты производства ряда государств, инфографика: ГУР

https://racurs.ua/n215870-modernizirovannyy-iskander-primenili-rossiyane-vo-vremya-ataki-na-kiev-gur.html

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Російські загарбники під час одного з комбінованих ударів по Києву цього літа вперше застосували оновлені балістичні ракети 9М723−2, також відомі під умовною назвою «Искандер-1000».

Про це сьогодні, 27 серпня, повідомила прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

У ГУР зазначили, що ця ракета входить до складу комплексу під назвою «Бора-М»:

оновлена ракета за рахунок збільшеного двигуна і, відповідно, збільшеної пускової установки здатна уражати цілі на відстані до 550 км, в той час як попередній «Іскандер-М» (9М723−1) має дальність до 390 км;

решта частин ракети залишилася ідентичною до 9М723−1.

У ГУР зазначають, що в останні місяці ворог використовує балістичне озброєння як основний засіб своїх повітряних нападів у війні: