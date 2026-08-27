Модернизированный «Искандер» применили россияне во время атаки на Киев — ГУРhttps://racurs.ua/n215870-modernizirovannyy-iskander-primenili-rossiyane-vo-vremya-ataki-na-kiev-gur.htmlРакурс
Російські загарбники під час одного з комбінованих ударів по Києву цього літа вперше застосували оновлені балістичні ракети 9М723−2, також відомі під умовною назвою «Искандер-1000».
Про це сьогодні, 27 серпня, повідомила прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.
У ГУР зазначили, що ця ракета входить до складу комплексу під назвою «Бора-М»:
- оновлена ракета за рахунок збільшеного двигуна і, відповідно, збільшеної пускової установки здатна уражати цілі на відстані до 550 км, в той час як попередній «Іскандер-М» (9М723−1) має дальність до 390 км;
- решта частин ракети залишилася ідентичною до 9М723−1.
У ГУР зазначають, що в останні місяці ворог використовує балістичне озброєння як основний засіб своїх повітряних нападів у війні:
Те, що такі удари відбуваються переважно вночі, а час підльоту балістики до української столиці становить лише кілька хвилин, свідчить про їх суто терористичний характер. Така тактика націлена на залякування українців, примус до миру будь-якою ціною, а не на справедливих для України та цивілізованого світу умовах.