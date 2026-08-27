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В ракете «Искандер-М» используются компоненты производства ряда государств, инфографика: ГУР

Модернизированный «Искандер» применили россияне во время атаки на Киев — ГУР

27 авг 2026, 14:21
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Російські загарбники під час одного з комбінованих ударів по Києву цього літа вперше застосували оновлені балістичні ракети 9М723−2, також відомі під умовною назвою «Искандер-1000».

Про це сьогодні, 27 серпня, повідомила прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

У ГУР зазначили, що ця ракета входить до складу комплексу під назвою «Бора-М»:

  • оновлена ракета за рахунок збільшеного двигуна і, відповідно, збільшеної пускової установки здатна уражати цілі на відстані до 550 км, в той час як попередній «Іскандер-М» (9М723−1) має дальність до 390 км;
  • решта частин ракети залишилася ідентичною до 9М723−1.

У ГУР зазначають, що в останні місяці ворог використовує балістичне озброєння як основний засіб своїх повітряних нападів у війні:

Те, що такі удари відбуваються переважно вночі, а час підльоту балістики до української столиці становить лише кілька хвилин, свідчить про їх суто терористичний характер. Така тактика націлена на залякування українців, примус до миру будь-якою ціною, а не на справедливих для України та цивілізованого світу умовах.

Источник: Ракурс


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