Американцы создают дрон-ракетоносец с дальностью более 18 тыс. км. Фото:

https://racurs.ua/n215883-dron-raketonosec-s-dalnostu-svyshe-18-tys-km-razrabatyvaut-v-ssha.html

Ракурс

Американська компанія General Atomics Aeronautical Systems розробила новий БпЛА під назвою Wildfire.

Цей дрон створюється на тлі зміни вимог Пентагону до бойових безпілотників. Американці хочуть запустити у масове виробництво доступні апарати, які можна відправляти в зони бойових дій з потужною ППО без критичних наслідків у разі втрат. БпЛА Wildfire у майбутньому може змінити вже легендарний американський безпілотник MQ-9 Reaper. Про це пишуть видання The War Zone та Interesting Engineering.

Зазначається, що General Atomics розробляє дрон, який зможе подолати 18 тис. 500 км без дозаправки. На борту цей БпЛА може нести до чотирьох протикорабельних ракет AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile (LRASM), які створені для ураження великих надводних цілей.

Крім у компанії розглядають можливість одночасного застосування до 100 таких дронів із напівавтономним керуванням та об'єднання отриманої ними інформації в єдину картину поля бою.

Як відомо, MQ-9 Reaper — один із найвідоміших американських військових безпілотників, але його серійне виробництво вже завершено. Вартість цього БПЛА з усім оснащенням є доволі високою, тому Wildfire може стати його наступником.

Нагадаємо, українська компанія Center of Innovative Technologies Program розробила ракету на повітряній кулі. Боєприпас DART запускають з аеростатів на висоті від 12 до 18 км. Точність активації та стабільність траєкторії польоту в усьому діапазоні умов скидання забезпечуються спеціальними сервоприводами. Бойова частина ракети може важити від 3,5 до 10 кг.

Джерела: The War Zone, Interesting Engineering