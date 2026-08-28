Масштабный блэкаут произошел на оккупированных территориях Украины. Фото:

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Ракурс

Масштабний блекаут стався на окупованих територіях України.

У ніч на 28 серпня після атаки БпЛА загорілася теплова електростанція в місті Щастя Луганської області. У мережі також оприлюднили фотографії, на яких, як стверджується, зафіксовано пожежу на об'єкті. Про це повідомили OSINT-канали та моніторингові пабліки.

Зазначається, що близько 1.00 зникло світло в окупованому Донецьку. Потім інформація про знеструмлення почала з’являтися з території самопроголошеної ДНР, а також окупованих частин Луганської, Запорізької та Херсонської областей

Як відомо, Луганська теплова електростанція розташована в місті Щастя поблизу Луганська. Вона має шість діючих і два законсервовані енергоблоки, що вже вичерпали свої проєктні ресурси, і забезпечує близько 80% потреб окупованого регіону в електроенергії.

Нагадаємо, 20 серпня окупована ЗАЕС втратила зовнішнє електроживлення. На «атомці» автоматично ввімкнулися резервні дизель-генератори, які забезпечують роботу критично важливих систем безпеки. Це був 15 блекаут на Запорізькій АЕС у 2026 році та 27-й з початку повномасштабної війни з РФ.