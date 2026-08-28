Последствия российского удара, фото: ГСЧС

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Росія цілеспрямовано б'є по складах і продовольчій логістиці України.

Значна частина сучасних потужностей для зберігання вже знищена — подекуди до 90%.

Про це розповів міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час спілкування з представниками ЗМІ, повідомляє прес-служба міністерства.

Водночас в Мінагрополітики наголошують — українці не залишаться без продуктів.

Ритейл і постачальники перебудовують логістику, переміщують запаси, змінюють маршрути та формати зберігання. Це складніше, довше і дорожче, але система адаптується. Загрози системного фізичного дефіциту базових продуктів сьогодні немає, — наголосив Висоцький.

Можуть бути зміни в асортименті або доступності окремих товарів у конкретних магазинах, але продовольче забезпечення країни зберігається, — додав він.

За словами міністра, наразі є питання щодо покриття втрат за продукцію, знищену внаслідок російських атак. Постачання і реалізація продукції — це господарські та договірні відносини між виробниками, дистриб’юторами і торговельними мережами.

Висоцький наголосив, що держава працює над системними механізмами страхування воєнних ризиків. Але до моменту, коли така система зможе повноцінно працювати, бізнесу важливо знайти справедливу модель розподілу втрат і додаткових витрат між усіма учасниками ланцюга.