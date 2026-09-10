Рашисты за сутки потеряли более 1,5 тыс. человек, инфографика: Генштаб

https://racurs.ua/n216138-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-bolee-1-5-tys-chelovek-genshtab-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 502 тис. 390 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 520 осіб. Про це сьогодні, 10 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

12 тис. 339 танків;

25 тис. 305 бойових броньованих машин;

49 тис. 452 артилерійські системи;

2 тис. 107 одиниць РСЗВ;

1 тис. 618 одиниць засобів ППО;

441 літак;

356 гелікоптерів;

2 тис. 550 наземних робототехнічних комплексів;

508 тис. 205 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

5 тис. 103 крилаті ракети;

35 кораблів/катерів;

два підводні човни;

146 тис. 621 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 650 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 277 бойових зіткнень.

Ворог вчора завдав 91 авіаудару, під час якого скинув 331 керовану авіабомбу. Крім того, загарбники застосували 10 тис. 913 дронів-камікадзе та здійснили 2 тис. 117 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ.

На Сумщині артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Кореньок, Товстодубове, Писарівка, Уланове, Хотінь, Яструбщина, Садки, Миропілля та Іволжанське. Крім того, авіаударів зазнали райони населених пунктів Вільна Слобода та Береза.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили один район зосередження живої сили противника, шість артилерійських систем, два пункти управління БпЛА та один зенітний ракетний комплекс.