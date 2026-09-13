https://racurs.ua/n216197-porajenie-trampovskih-vandalov-basseyn-memoriala-linkolna-razrushil-sam-podryadchik-himikatami.html

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Подрядчик, проводивший реконструкцию зеркального бассейна мемориала Линкольна, сообщил администрации Трампа, что причиной отслоения и отрыва новой синей обшивки бассейна стали ошибки в собственной работе и недостатки в плане ремонта, а не вандализм, как свидетельствуют правительственные документы, сообщает The New York Times.

Президент Трамп неоднократно обвинял вандалов, вооруженных ножами или канцелярскими ножами, в повреждении облицовки бассейна цвета «американского флага», даже после того, как министерство юстиции сняло обвинения, выдвинутые против лиц, подозреваемых в вандализме относительно национального памятника.

Однако эти документы, о которых ранее не сообщалось, четко свидетельствуют о том, что подрядчик, компания Atlantic Industrial Coatings (далее — «Атлантик»), выявила проблемы как в проектировании, так и в выполнении ремонтных работ.

Согласно документам компании, из-за «человеческой ошибки» на некоторых участках работники нанесли недостаточное количество грунтовки, которая обеспечивала сцепление слоев облицовки. Однако, по словам представителя компании, большей проблемой было то, что план ремонта, изложенный в контракте, предусматривал использование в слоях облицовки двух химических веществ, которые, как оказалось, были несовместимы.

Также в начале этого месяца подрядчик обнаружил новую возможную причину: пот. По его словам, работник, носивший защитный костюм под палящим солнцем Вашингтона, оставлял капли пота на покрытии, которые затем оставались под наносившимися сверху новыми слоями.

The New York Times обращает внимание: «Стремясь успеть завершить работы к 250-летию страны 4 июля, правительство обошло процедуру конкурса и заключило с компанией „Атлантик“ контракт без проведения тендера на реализацию непроверенного подхода, разработанного частично менеджером одного из гольф-клубов Трампа».

Правительство согласилось выплатить компании «Атлантик» 14,7 млн ​​долларов за проделанную работу. Подрядчик заявил, что снова отремонтирует бассейн, на который действует гарантия.

Из документов следует, что компания «Атлантик» действительно обвинила вандалов в повреждениях герметика по краю бассейна, о которых работники

Службы национальных парков ранее сообщали полиции. Однако компания не связывала эти повреждения с отслоением синей обшивки на дне бассейна, в чем Дональд Трамп неоднократно обвинял «больных людей», пользовавшихся ножами или бритвами.

Представитель Белого дома Тейлор Роджерс выступила с общим заявлением, в котором высоко оценила усилия Трампа по реконструкции бассейна, а вопрос о выводах подрядчика переадресовала в министерство внутренних дел.

«Президент Трамп пообещал сделать Вашингтон безопасным и красивым, и он выполняет свое обещание», — сказала Роджерс.