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Поражение трамповских вандалов — бассейн мемориала Линкольна разрушил сам подрядчик «химикатами и потом»https://racurs.ua/n216197-porajenie-trampovskih-vandalov-basseyn-memoriala-linkolna-razrushil-sam-podryadchik-himikatami.htmlРакурс
Подрядчик, проводивший реконструкцию зеркального бассейна мемориала Линкольна, сообщил администрации Трампа, что причиной отслоения и отрыва новой синей обшивки бассейна стали ошибки в собственной работе и недостатки в плане ремонта, а не вандализм, как свидетельствуют правительственные документы, сообщает The New York Times.
Президент Трамп неоднократно обвинял вандалов, вооруженных ножами или канцелярскими ножами, в повреждении облицовки бассейна цвета «американского флага», даже после того, как министерство юстиции сняло обвинения, выдвинутые против лиц, подозреваемых в вандализме относительно национального памятника.
Однако эти документы, о которых ранее не сообщалось, четко свидетельствуют о том, что подрядчик, компания Atlantic Industrial Coatings (далее — «Атлантик»), выявила проблемы как в проектировании, так и в выполнении ремонтных работ.
Согласно документам компании, из-за «человеческой ошибки» на некоторых участках работники нанесли недостаточное количество грунтовки, которая обеспечивала сцепление слоев облицовки. Однако, по словам представителя компании, большей проблемой было то, что план ремонта, изложенный в контракте, предусматривал использование в слоях облицовки двух химических веществ, которые, как оказалось, были несовместимы.
Также в начале этого месяца подрядчик обнаружил новую возможную причину: пот. По его словам, работник, носивший защитный костюм под палящим солнцем Вашингтона, оставлял капли пота на покрытии, которые затем оставались под наносившимися сверху новыми слоями.
The New York Times обращает внимание: «Стремясь успеть завершить работы к 250-летию страны 4 июля, правительство обошло процедуру конкурса и заключило с компанией „Атлантик“ контракт без проведения тендера на реализацию непроверенного подхода, разработанного частично менеджером одного из гольф-клубов Трампа».
Правительство согласилось выплатить компании «Атлантик» 14,7 млн долларов за проделанную работу. Подрядчик заявил, что снова отремонтирует бассейн, на который действует гарантия.
Из документов следует, что компания «Атлантик» действительно обвинила вандалов в повреждениях герметика по краю бассейна, о которых работники
Службы национальных парков ранее сообщали полиции. Однако компания не связывала эти повреждения с отслоением синей обшивки на дне бассейна, в чем Дональд Трамп неоднократно обвинял «больных людей», пользовавшихся ножами или бритвами.
Представитель Белого дома Тейлор Роджерс выступила с общим заявлением, в котором высоко оценила усилия Трампа по реконструкции бассейна, а вопрос о выводах подрядчика переадресовала в министерство внутренних дел.
«Президент Трамп пообещал сделать Вашингтон безопасным и красивым, и он выполняет свое обещание», — сказала Роджерс.