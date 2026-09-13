https://racurs.ua/ua/n216197-porazka-trampivskyh-vandaliv-baseyn-memorialu-linkolna-zruynuvav-sam-pidryadnyk-himikatamy.html

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Підрядник, який проводив реконструкцію дзеркального басейну меморіалу Лінкольна, повідомив адміністрацію Трампа, що причиною відшарування та відриву нової синьої обшивки басейну стали помилки у власній роботі та недоліки в плані ремонту, а не вандалізм, як свідчать урядові документи, повідомляє The New York Times.

Президент Трамп неодноразово звинувачував вандалів, озброєних ножами чи канцелярськими ножами, у пошкодженні облицювання басейну кольору «американського прапора», навіть після того, як міністерство юстиції зняло звинувачення, висунуті проти осіб, яких підозобвали у вандалізмі щодо національної пам’ятки.

Однак ці документи, про які раніше не овідомлялося, чітко свідчать про те, що підрядник, компанія Atlantic Industrial Coatings (далі — «Атлантик»), виявила проблеми як у проектуванні, так і у виконанні ремонтних робіт.

Відповідно до документів компанії, через «людську помилку» на деяких ділянках працівники нанесли недостатню кількість грунтовки, яка забезпечувала зчеплення шарів облицювання. Однак, за словами представника компанії, більшою проблемою було те, що план ремонту, викладений у контракті, передбачав використання у шарах облицювання двох хімічних речовин, що, як виявилося, були несумісними.

Також на початку цього місяця підрядник виявив нову можливу причину: піт. За його словами, працівник, який носив захисний костюм під палючим сонцем Вашингтона, залишав краплі поту на покритті, які потім залишалися під новими шарами, що наносилися зверху.

The New York Times звертає увагу: «Прагнучи встигнути завершити роботи до 250-ї річниці країни 4 липня, уряд обійшов процедуру конкурсу та уклав з компанією „Атлантик“ контракт без проведення тендеру на реалізацію неперевіреного підходу, розробленого частково менеджером одного з гольф-клубів Трампа».

Уряд погодився виплатити компанії «Атлантик» 14,7 млн доларів за виконану роботу. Підрядник заявив, що знову відремонтує басейн, на який діє гарантія.

З документів також випливає, що компанія «Атлантик» справді звинуватила вандалів у пошкодженнях герметика по краю басейну, про які працівники Служби національних парків раніше повідомляли поліцію. Однак компанія не пов’язувала ці пошкодження з відшаруванням синьої обшивки на дні басейну, у чому Дональд Трамп неодноразово звинувачував «хворих людей», що користувалися ножами або бритвами.

Речниця Білого дому Тейлор Роджерс виступила із загальною заявою, в якій високо оцінила зусилля Трампа щодо реконструкції басейну, а питання щодо висновків підрядника переадресувала до міністерства внутрішніх справ.

«Президент Трамп пообіцяв зробити Вашингтон безпечним та красивим, і він виконує свою обіцянку», — сказала Роджерс.