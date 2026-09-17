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Тела 252 погибших вернули в Украину. Фото:
Тела 252 погибших вернули в Украинуhttps://racurs.ua/n216291-tela-252-pogibshih-vernuli-v-ukrainu.htmlРакурс
В Україну у четвер, 17 вересня, повернули тіла 252 загиблих.
Російська сторона стверджує, що ці тіла належать українцям, зокрема військовослужбовцям. Слідчі спільно з експертними установами Міністерства внутрішніх справ проведуть всі необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл. Про це повідомили в Координаційному штабі.
Зазначається, що поверненню тіл загиблих також сприяв Міжнародний Комітет Червоного Хреста.
Нагадаємо, 13 серпня в Україну за результатами репатріаційних заходів повернули тіла 261 загиблого. Росіяни тоді заявляли, що ці тіла належать українським військовослужбовцям.