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Тела 252 погибших вернули в Украину. Фото:

Тела 252 погибших вернули в Украину

17 сен 2026, 12:58
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В Україну у четвер, 17 вересня, повернули тіла 252 загиблих.

Російська сторона стверджує, що ці тіла належать українцям, зокрема військовослужбовцям. Слідчі спільно з експертними установами Міністерства внутрішніх справ проведуть всі необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл. Про це повідомили в Координаційному штабі.

Зазначається, що поверненню тіл загиблих також сприяв Міжнародний Комітет Червоного Хреста.

Нагадаємо, 13 серпня в Україну за результатами репатріаційних заходів повернули тіла 261 загиблого. Росіяни тоді заявляли, що ці тіла належать українським військовослужбовцям.

Источник: Ракурс


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