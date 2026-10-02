Спецпосланник Папы Римского посетил украинских военнопленных в РФ

Кардинал Дзуппи, фото: Офис президента

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Спеціальний посланець Пари Римського з гуманітарних питань та голова Італійської єпископської конференції кардинал Маттео Дзуппі 30 вересня відвідав табір утримання українських військовополонених у Росії.

Про це повідомляє Vatican News.

Зазначається, що кардинал поспілкувався з полоненими, передав їм послання солідарності від Папи Лева XIV та висловив надію, що вони незабаром зможуть повернутися додому. Протягом цих трьох днів його супроводжував Апостольський нунцій у Москві архиєпископ Джованні д’Аніелло.

Кардинал Дзуппі також зустрівся з радником російського диктатора Володимира Путіна з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим

У центрі уваги під час бесіди були ситуація з полоненими військовими та цивільними особами, пошук зниклих безвісти, возз'єднання сімей та питання репатріації неповнолітніх, — повідомляє Vatican News.

У Росії він також зустрівся з уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою, а також з уповноваженою з прав дитини Марією Львовою-Беловою.

Візит Дзуппі у РФ тривав з 20 по 30 вересня.

Ми розглядаємо всі запити як з українського, так і з російського боку в межах діалогу, що вже почався, який ми хочемо розвивати далі, оскільки знаємо, скільки страждань завдає війна, і ми намагаємося сприяти її завершенню, — заявив він у коментарі ЗМІ перед початком візиту.

Це була вже третя місія кардинала Дзуппі у РФ, що стала продовженням його візитів, здійснених у червні 2023 року та жовтні 2024 року. Минулого липня він відвідував Україну, де побував у таборах для полонених російських солдатів у Львівській області.

Джерело: Vatican News