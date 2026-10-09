Украинские беженцы в США могут потерять статус временной защиты. Фото:

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Українські біженці у США можуть втратити статус тимчасового захисту.

Адміністрація президента США Дональда Трампа може скасувати заходи захисту для цієї категорії осіб. Якщо це станеться, то вже у листопаді під загрозою департації будуть близько 100 тис. українців. Білий дім повинен до 19 жовтня продовжити або скасувати тимчасовий статус захисту громадян України, які виїхали до Сполучених Штатів через російсько-українську війну. Про це пише видання Politico.

Якщо рішення не буде ухвалено, це дозволить статусу закінчитися без формального скасування, що автоматично призведе до продовження документа ще на шість місяців. Подібне до вересня вже сталося з громадянами Сальвадора.

Зазначається, що в американському Конгресі законодавці обговорювали цей варіант як кращий, ніж альтернативний. Однак є й такі політики, які закликають Білий дім припинити дію всіх програм тимчасового захисту. Ці конгресмени не згадують Україну напряму, але стверджують, що тимчасовий захист, яким користуються українці та інші, часто продовжується на невизначений термін і, у свою чергу, позбавляє американців робочих місць.

Частина представників Республіканської партії та багато демократів підтримують ініціативи щодо продовження статусу.

Нагадаємо, у липні Рада Європейського Союзу вирішила продовжити тимчасовий захист для українських біженців до березня 2028 року. Однак тепер у захисті відмовлятимуть українським чоловікам, які потрапляють під мобілізацію й нелегально перетнули кордон.

Джерело: Politico