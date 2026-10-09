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Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Тяжелые бомберы уничтожили вражескую пехоту на Харьковщине (ВИДЕО)

9 окт 2026, 14:37
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На Харківщині важкі бомбери батальйону безпілотних систем «Гатило» 3-ї окремої важкої механізованої Залізної бригади знищили ворожу піхоту в районі сіл Кам’янка та Красне Перше.

Відповідне відео сьогодні, 9 жовтня, опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.

Також окупантів знищують шляхом дистанційного мінування.

Хто з окупантів не потрапить під удари БПЛА, знайде кінець у вибухових пастках. Їх влаштовують дистанційним мінуванням — з дронів — воїни інженерно-саперної роти, — вказано в описі відео. — Неподалік Кам’янки коптер саперів засік штурмовика, який підірвався на міні. «Доходяга» повз на карачках, був тимчасово живим.

Источник: Ракурс


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