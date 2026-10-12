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Дроны провели гуманитарную миссию в Берислав, фото: «Укринформ»

Украинские дроны ночью доставили еду жителям Берислава Херсонской области

12 окт 2026, 15:13
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Українські військові в ніч на сьогодні, 12 жовтня, за допомогою дронів провели вже п’яту гуманітарну місію до Берислава на Херсонщині.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За допомогою дронів жителям міста доставили ще 600 кілограмів продуктів. Через постійний російський терор логістика до Берислава фактично паралізована, тож така доставка залишається одним зі способів доправити людям найнеобхідніше, — розповів він.

Зазначається, що загалом за п’ять місій бійці підрозділу «Болгаричі» 11-ї бригади Нацгвардії передали бериславцям 3 тис. 160 кг продовольства.

Источник: Ракурс


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