Украина впервые в истории эвакуировали раненого с линии фронта с помощью воздушного дрона. Фото:

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Збройні сили України провели успішну операцію з евакуації пораненого бійця.

Оператори БпЛА Сухопутних військ повітряним дроном евакуювали військовослужбовця з лінії фронту. Одну з ключових ролей у цій місії відіграли бійці 92-ї окремої штурмової бригади. Про це повідомляється на Facebook-сторінці ОШБ.

Зазначається, що боєць 30-ї окремої механізованої бригади під час перебування на позиції зазнав поранення та потребував евакуації. Вивезти його наземним роботизованим комплексом, бо небо кишіло ворожими БпЛА, а місцевість була замінована росіянами.

Для порятунку захисники застосувати важкий гексакоптер Gurzuf Defence українського виробника, який компанія надала безкоштовно. Військові разом з інженерами компанії модернізували дрон й впровадили інноваційні технічні рішення, завдяки яким важкий бомбер зміг виконати евакуацію. При цьому він зберігав стійкість і стабільність у повітрі, без перевертання та надмірного розгойдування.

Надзвичайно складна операція, але результативна. Це історична подія, це наступний етап евакуацій поранених, до якого ми всі прийдемо. Тепер починається серйозна системна робота, щоб такі місії відбувалися постійно, — каже командир відділення, програміст роти безпілотних наземних систем 92-ї ОшБР Напалм, який безпосередньо брав участь у підготовці дрона.

Нагадаємо, у Збройних силах України почнуть експлуатувати вітчизняний наземний логістично-евакуаційний роботизований комплекс Vepr, перші моделі якого вже працюють на фронті з 2024 року. Українські розробники суттєво модернізували платформу, взявши до уваги відгуки військових.