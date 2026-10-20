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Российский дрон атаковал автодорогу «Киев – Одесса», фото: Киевская областная прокуратура
Россияне ударили по автодороге «Киев — Одесса» — есть погибшие и раненые (ФОТО)https://racurs.ua/n216911-rossiyane-udarili-po-avtodoroge-kiev-odessa-est-pogibshie-i-ranenye-foto.htmlРакурс
Російський дрон вдарив по автодорозі «Київ — Одеса» у Фастівському районі Київської області.
Горять автомобілі. За попередньою інформацією, є загиблі та травмовані. Про це сьогодні, 20 жовтня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.
На місці працюють усі оперативні служби. Рух транспорту обмежений.
Черговий удар ворога по мирних людях, які просто їхали на роботу, у своїх справах, — наголосив очільник ОВА.
Прес-служба Київської обласної прокуратури повідомляє, що сталося влучання ворожого безпілотника поблизу автодороги «Київ — Одеса» неподалік одного з торговельних центрів у селищі Чабани.
Попередньо, троє людей загинули, ще четверо отримали поранення. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється, — розповіли в прокуратурі.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.