Российский дрон атаковал автодорогу «Киев – Одесса», фото: Киевская областная прокуратура

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Ракурс

Російський дрон вдарив по автодорозі «Київ — Одеса» у Фастівському районі Київської області.

Горять автомобілі. За попередньою інформацією, є загиблі та травмовані. Про це сьогодні, 20 жовтня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

На місці працюють усі оперативні служби. Рух транспорту обмежений.

Черговий удар ворога по мирних людях, які просто їхали на роботу, у своїх справах, — наголосив очільник ОВА.

Прес-служба Київської обласної прокуратури повідомляє, що сталося влучання ворожого безпілотника поблизу автодороги «Київ — Одеса» неподалік одного з торговельних центрів у селищі Чабани.

Попередньо, троє людей загинули, ще четверо отримали поранення. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється, — розповіли в прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.