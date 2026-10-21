Последствия российских ударов по Умани, фото: ГСЧС

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На Черкащині внаслідок російської атаки виникла пожежа в гіпермаркеті в Умані.

Про це сьогодні, 21 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.

Гасіння ускладнювалося значною площею пожежі. Крім того, через загрозу повторних російських ударів рятувальники були змушені відходити в безпечне місце, — розповіли у відомстві.

Пожежу ліквідували, постраждалих немає. Піротехніки також обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

Також сьогодні, близько восьмої години ранку, відбулася падіння БпЛА на території Уманського національного університету. За попередніми даними, пошкоджено скління гуртожитку та житлового будинку. Про це повідомляє прес-служба Черкаської ОВА.

Ще за годину російський дрон поцілив по приватному будинку в Умані. Травмовано жінку.