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Последствия российского удара по Тернопольщине, фото: ГСЧС
В Тернопольской области двое детей пострадали в результате российской атаки БпЛА (ФОТО)https://racurs.ua/n216953-v-ternopolskoy-oblasti-dvoe-detey-postradali-v-rezultate-rossiyskoy-ataki-bpla-foto.htmlРакурс
У місті Чортків на Тернопільщині внаслідок російської атаки БпЛА постраждали троє людей, серед них двоє дітей 2010 року народження.
Про це сьогодні, 21 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.
Пошкоджена господарська будівля, виникла пожежа. До ліквідації наслідків атаки залучені пожежно-рятувальні та піротехнічні підрозділи ДСНС, поліцейських і представників інших служб, — розповіли у відомстві.
Очільник Тернопільської ОВА Тарас Пастух у своєму Telegram-каналі повідомив, що наразі відомо вже про чотирьох постраждалих — дорослу жінку та трьох неповнолітніх.
У постраждалих зафіксовано травми різного ступеня тяжкості — госпіталізовані тільки двоє з них, — зазначив він.