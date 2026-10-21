Последствия российского удара по Тернопольщине, фото: ГСЧС

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У місті Чортків на Тернопільщині внаслідок російської атаки БпЛА постраждали троє людей, серед них двоє дітей 2010 року народження.

Про це сьогодні, 21 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.

Пошкоджена господарська будівля, виникла пожежа. До ліквідації наслідків атаки залучені пожежно-рятувальні та піротехнічні підрозділи ДСНС, поліцейських і представників інших служб, — розповіли у відомстві.

Очільник Тернопільської ОВА Тарас Пастух у своєму Telegram-каналі повідомив, що наразі відомо вже про чотирьох постраждалих — дорослу жінку та трьох неповнолітніх.