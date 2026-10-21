Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n216958-rossiya-podderjivaet-trehstoronnuu-vstrechu-na-urovne-komand-zelenskiy.html

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Росія підтримує тристоронню зустріч на рівні команд за результатами візиту спецпредставника президента США Стіва Віткоффа до РФ, дати цієї можливої зустрічі ще узгоджуються.

Про це під час онлайн-спілкування зі ЗМІ заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє «Європейська правда».

Важливо було, що сьогодні була зустріч Стіва Віткоффа з російською стороною. Ми отримали фідбек, що Росія, так як це зрозуміли ми з брифу, Росія підтримує тристоронню зустріч на рівні наших команд. Американська сторона пропонує це зробити як можна швидше, ми підтримуємо це, — зазначив Зеленський.

Я не знаю, які будуть остаточні дати цієї зустрічі. Адженда зрозуміла: закінчити війну, наблизити мир і підготувати, я так розумію, підготувати все для зустрічі на рівні лідерів, — додав він.

За словами Зеленського, Україна спілкувалася з американськими партнерами щодо цієї зустрічі.

Зроблять це якмога раніше, в листопаді, я думаю, не пізніше початку листопада. Подивимось, не все від нас залежить, — додав він.

Раніше Віткофф за підсумками своїх зустрічей із Зеленським в Осло та російським диктатором Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі заявив, що обговорення щодо завершення російсько-української війни будуть продовжені у форматі тристоронніх переговорів на технічному рівні.

Джерело: «Європейська правда»