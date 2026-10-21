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Ракурс
Россияне снова атаковали Киев баллистическими ракетами, фото: kievcity.gov.ua

Россияне атаковали Киев баллистикой, есть попадания — Кличко

21 окт 2026, 22:58
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Російські загарбники сьогодні, 21 жовтня, ввечері атакували Київ балістичними ракетами.

Зафіксовані влучання у Дніпровському районі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У Дніпровському районі влучання в будівлю СТО. А також — у приватний житловий будинок. У тому ж районі уламки влучили ще в один приватний житловий будинок. Під завалами можуть бути люди, — розповів Кличко.

На іншій локації в Дніпровському районі сталося падіння уламків біля АЗС.

У Дніпровському районі є одна постраждала — її госпіталізували.

На місця інцидентів прямують екстрені служби.

У соцмережах повідомляється про щонайменше вісім вибухів внаслідок російських ударів.

Источник: Ракурс


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