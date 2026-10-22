Россияне за сутки потеряли более 2,2 тыс. человек, инфографика: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n216963-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-2-tys-250-chelovek-genshtab-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 572 тис. 790 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 2 тис. 250 осіб. Про це сьогодні, 22 жовтня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

12 тис. 439 танків;

25 тис. 594 бойові броньовані машини;

51 тис. 447 одиниць артилерійських систем;

2 тис. 229 одиниць РСЗВ;

1 тис. 719 одиниць засобів ППО;

449 літаків;

356 гелікоптерів;

2 тис. 997 наземних робототехнічних комплексів;

575 тис. 142 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

5 тис. 138 крилатих ракет;

35 кораблів та катери;

два підводні човни;

165 тис. 641 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 846 одиниць спеціальної техніки.

Протягом минулої доби зафіксовано 187 бойових зіткнень.

Ворог вчора завдав одного ракетного та 88 авіаударів, під час яких скинув 289 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10 тис. 414 дронів-камікадзе та здійснили 2 тис. 604 обстріли населених пунктів і позицій українських військ, з них 67 — із застосуванням РСЗВ.

Обстрілів з боку ворога зазнали, зокрема, такі населені пункти:

Безсалівка, Кореньок, Товстодубове, Олексіївка, Кучерівка, Рогізне, Мала Корчаківка, Бачівськ, Могриця, Писарівка, Волфине, Храпівщина, Суходіл, Вовківка, Лужки, Гірки, Уланове, Фотовиж, Новокостянтинівка, Зарічне, Баранівка, Корчаківка, Шалигине, Ободи Сумської області;

Хрінівка Чернігівської області.

Авіаударів зазнали населені пункти Писарівка, Кияниця, Пустогород, Новокостянтинівка.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили три райони скупчення живої сили та техніки противника.